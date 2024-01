Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Même s'il ne porte pas encore ses fruits, comme en témoigne la défaite à domicile contre Rennes (2-3) en ouverture de la 19e journée, le mercato de l'OL est positif. John Textor s'est battu pour que son club ait les moyens de ses ambitions et pour que la DNCG le laisse recruter comme bon lui semble. Ça a été le cas et plusieurs joueurs ont débarqué. Et d'autres pourraient encore venir d'ici la fin du mercato jeudi.

Everton veut O'Brien

Selon L'Equipe, les négociations avec Everton pour l'ailier néerlandais Arnaut Danjuma continuent. Mais elles se heurtent à un obstacle : les Toffees voudraient intégrer Jake O'Brien dans le deal. Sauf que le propriétaire de l'OL, John Textor, en personne s'y oppose. Devant cette impasse, d'autres pistes sont explorées, même si Danjuma demeure la priorité lyonnaise.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

info OL

Danjuma est en stand-by car pour accepter de casser le prêt, Everton veut O’Brien. Et Textor veut garder Big Jake. Les Toffees vont-ils céder? Dénouement proche…Toutes les dernières news sur le mercato de l’OL, c’est ici ! @lequipe ⁦@Tanziloic https://t.co/y4EphqOatM — hugo (@hugoguillemet) January 27, 2024

Podcast Men's Up Life