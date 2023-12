OL - Mercato : Textor a pris sa décision pour Sage et vend la mèche pour plusieurs recrues

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

La semaine dernière, l'Olympique Lyonnais a enfin reçu le vert feu de la DNCG pour recruter lors du mercato hivernal et aura une enveloppe de recrutement de 65 millions d'euros. Et les dirigeants rhodaniens n'auraient pas traînés puisque plusieurs arrivées seraient déjà bouclées.

Sage maintenu jusqu'à Noël, quatre à six joueurs attendus à l'OL cet hiver !

Et pour cause, d'après le compte Twitter @MaxOL69, le propriétaire des Gones, John Textor, aurait annoncé lors de l'assemblée générale de l'OL de ce lundi la venue cet hiver de quatre à six joueurs âgés de 25 à 27 ans. Lucas Perri et Adryelson, qui devraient débarquer à l'OL en provenance de Botafogo contre la somme de 20 millions d'euros, devraient faire partie de ces nombreuses recrues hivernales.

Le compte Twitter @MaxOL69 nous a aussi appris que John Textor aurait décidé de laisser Pierre Sage sur le banc lyonnais jusqu'à la trêve hivernale. Il devrait donc toujours être l'entraîneur de l'OL contre l'AS Monaco et face au FC Nantes.

Bilan AG OLG:



John et le CEO d’Eagle Matt Niehaus hyper accessible, pareil pour Michèle Kang, des discussions interessantes avec les 3.



Ce que je peux dire…

Ils se posent la question du bon poste de Pierre Sage : le laisser entraîneur ou de le remettre à l’académie où il… — Max (@MaxOL69) December 11, 2023

