OL Mercato : un défenseur central annoncé tout proche des Gones !

Plus tôt dans la journée, le journaliste de L'Équipe, Hugo Guillemet, a annoncé, qu'en plus de Saïd Benrahma (West Ham) et Orel Mangala (Nottingham), un défenseur central pourrait également arriver à l'Olympique Lyonnais d'ici minuit.

Un Kazakh à l'OL d'ici minuit ?

Et ce défenseur central pourrait être Nuraly Alip (Zénith Saint-Pétersbourg). Et pour cause, le compte Instagram du club rhodanien s'est fait envahir ces dernières minutes par des dizaines de Kazakhs qui parlent d'une arrivée de Nuraly Alip. Reste désormais à savoir si la venue du défenseur central kazakh chez les Gones va se confirmer ou non.

Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe ??? 😰



Le compte instagram de l'OL s'est fait envahir par des dizaines de Kazakhs qui parlent de l'arrivée de Nuraly Alip...



Le défenseur central de 24 ans joue actuellement au Zenit 👀



Je demande qu'à être surpris @OL 🤩 pic.twitter.com/SEOwIL1U8a — Media Gones™ (@Media_Gones) February 1, 2024

