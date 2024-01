OL - Mercato : un espoir du club file en Belgique

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L'information est donnée ce soir par nos confrères de l'Equipe. Le jeune défenseur de l'OL, Mamadou Sarr, va prendre la direction de la Belgique et du club de Molenbeek, autre club du président John Textor, via Eagle.

Dirigé par Caçapa

Sarr, âgé de 18 ans, et sous contrat jusqu'en 2027, demeure un solide espoir du club Lyonnais, mais va gagner du temps de jeu en Belgique sous les ordres d'un certain Claudio Caçapa. Il ne s'agit donc que d'un prêt de six mois.

Podcast Men's Up Life