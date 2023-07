OL - Mercato : un géant international arrive à Lyon, Laurent Blanc fait déjà grise mine !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL a bien avancé sur sa cible prioritaire en charnière Saba Sazonov. Ce grand (1,94 m) et prometteur défenseur central de 21 ans n’a plus qu’une année de contrat au Dynamo Moscou, qui demanderait entre 3 et 4 M€ pour le libérer. Selon L’Équipe, le joueur est déjà d’accord pour rejoindre Lyon, où il pourrait signer un contrat de 5 ans. Excellent à l’Euro des moins de 21 ans où il a hissé la Géorgie en quarts de finale, Sazonov a convaincu les dirigeants lyonnais par son profil de défenseur pur.

« C’est un monstre physique, analyse Jacek Kulig, scout indépendant qui l’a observé à plusieurs reprises. Il est très fort dans les airs et agressif dans les duels. Et, pour son âge, il a beaucoup de charisme, il est très vocal sur le terrain. C’est un défenseur des années 1990 : assez lent, pas vraiment élégant quand il porte le ballon et qui ne se préoccupe pas de la relance. Je suis d’ailleurs assez surpris de son recrutement parce qu’il pourrait avoir des difficultés dans le jeu de possession de l’OL. Mais peut-être Lyon avait-il besoin d’un défenseur rugueux comme lui ? »

Déjà prêté à Molenbeek ?

Reste à savoir comment il sera utilisé cette saison. L’idée première était de l’acheter pour le prêter un an à Molenbeek, contre qui les Gones se sont inclinés hier (0-1). Le club belge appartient en effet aux Américains d’Eagle Football, comme l’OL. « Ce serait parfait pour lui, avance Kulig. C’est sûr qu’il aura un jour le niveau pour jouer à Lyon mais je ne suis pas sûr qu’il l’ait déjà. » Bref, rien de bien rassurant pour Laurent Blanc, en attente de recrues opérationnelles tout de suite.

💬 "On est l'Olympique Lyonnais, peu importe le match on doit le gagner"



La réaction de Saël Kumbedi après la défaite (1-0) dans ce troisième match de préparation



Pour voir les réactions d'après-match ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2023

Podcast Men's Up Life