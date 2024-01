OL - Mercato : un gros coup réalisé à Milan, nouvelle offensive pour Danjuma

Ce lundi, L'Equipe annonce que l'Olympique Lyonnais est sur le point d'officialiser les arrivées de Lucas Perri et Adryelson. Cela fait déjà quelque temps que le gardien et le défenseur de Botafogo sont annoncés chez les Gones pour janvier. Le quotidien sportif explique que la direction ne veut pas perdre de temps afin qu'ils puissent s'intégrer le plus rapidement possible. D'autres joueurs devraient également débarquer dans les prochains jours.

Ekrem Konur assure en effet que l'OL va faire une offre à l'AC Milan pour son milieu défensif Rade Krunic (30 ans). Titulaire en début de saison, le Bosniaque est sorti du onze lors du dernier mois de compétition. Il souhaiterait partir. Fenerbahçe serait également sur les rangs. Fabrizio Romano rebondit sur le dossier Arnaut Danjuma, prétendant que les négociations pour l'ailier néerlandais d'Everton n'en sont qu'à leurs prémices. Pour l'ancien joueur de Villarreal, il va falloir faire preuve de patience car les clubs anglais sont dans le sprint des fêtes de fin d'année...

🔵🔴 Olympique Lyon have genuine interest in signing Danjuma in January as @footmercato called — but talks are not advancing yet.



OL want to insist in the next days, no decision made by Everton yet. Early stages. pic.twitter.com/NapYHIJB3R