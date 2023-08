OL – Mercato : un international anglais passé par Arsenal débarque pour oublier Tapia !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Si l'OL était plutôt en quête d'une vraie sentinelle et d'un attaquant de côté avec le peu de moyens que lui laisse la DNCG pour agir sur sa masse salariale, cela n'empêche pas les Gones de se positionner sur quelques coups.

Direction l'OL pour Maitland-Niles

D'après Fabrizio Romano, l'OL s'est entendu avec l'ancien joueur d'Arsenal, actuellement libre, Ainsley Maitland-Niles (25 ans) qui doit s'engager avec les Gones pour quatre saisons jusqu'en juin 2025.

Couteau suisse d'Arsenal où il a évolué à tous les postes de la défense et du milieu, Maitland-Niles a disputé 132 matchs avec son club londonien pour 3 buts et 8 passes décisives. International A anglais (5 capes), il a aussi porté les couleurs d'Ipswich Town, Southampton, WBA et l'AS Rome.

Une arrivée confirmée par L'Equipe qui explique que Ainsley Maitland-Niles débarque à l'OL pour jouer à son poste de formation de milieu défensif et ce même s'il s'est imposé au niveau professionnel en latéral.

L’OL serait en passe de finaliser le transfert d’Ainsley #MaitlandNiles !



Le latéral droit anglais, capable d’évoluer un cran plus haut, est libre depuis son départ d’Arsenal et s’engagerait pour 4 ans. (@FabrizioRomano) pic.twitter.com/iYFFcV5nSc — Inside Gones (@InsideGones) August 5, 2023

Podcast Men's Up Life