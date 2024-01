OL - Mercato : un nouveau frein saute pour Danjuma

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Désireux de recruter encore un ou deux attaquants en plus de Malick Fofana, l'OL songe toujours à Saïd Benrahma (West Ham, 28 ans) mais c'est aujourd'hui la piste Arnaut Danjuma (Everton, 26 ans) qui semble la plus simple à mener à terme. Comme révélé plus tôt, Everton - qui cherche à libérer une place pour un joueur en prêt - est disposé à laisser filer le Néerlandais cet hiver.

Reste l'obstacle Villarreal pour l'OL

D'après Foot Mercato, Danjuma est aussi tenté par l'OL, bien conscient qu'une relance en Ligue 1 peut lui permettre de gratter du temps de jeu et de retrouver sa place en sélection en vue de l'Euro 2024 en Allemagne avec les Oranje. Sur ce dossier, il ne reste donc plus qu'un point à régler : l'aval de Villarreal pour démêler le mic-mac.

C'est sans doute là le point sensible puisque le "Sous-marin jaune" attend aux alentours de 15 M€ pour l'ailier batave là où les Gones veulent proposer un nouveau prêt avec une option d'achat. Néanmoins, dans ce dossier, comme dans tout ce qui se passe à l'OL actuellement, les planètes commencent à s'aligner alors qui sait...

Arnaut Danjuma (Villarreal, en prêt à Everton) est séduit par l’OL. Le projet l’intéresse comme la perspective de retrouver du temps de jeu avant l’Euro 2024. https://t.co/oxPaHKHU8G — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) January 9, 2024

