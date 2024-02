OL Mercato : une énorme annonce de Textor après le couac Benrahma ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Cet après-midi, à partir de 14h, L’Équipe annonce que John Textor doit se présenter face à la presse au côté de son directeur sportif David Friio. L’Américain n’aura pas le visage satisfait qu’il pensait avoir. Comme déjà évoqué, hier, après minuit, le transfert de Saïd Benrahma (28 ans) a capoté.

Le clan Benrahma furax

Alors que tout était réglé entre West Ham et l’OL, le deal n’a pas pu aboutir en raison des oublis administratifs des Hammers ! Le club anglais a en effet oublié de renseigner des informations dans le TMS, le logiciel des transferts de la FIFA, et ces manquements ont empêcher la concrétisation d’un prêt de 5 millions d’euros avec option d’achat de 15 M€. L’ailier international algérien serait furieux, sa famille sur place abasourdie et l’OL dans l’incompréhension totale. Textor ne devrait donc pas mâcher ses mots devant la presse.

