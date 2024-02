OL Mercato : une dernière recrue bouclée en plus de Benrahma et Mangala ?

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Après avoir déjà recruté Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et Nemanja Matic depuis le début du mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais devrait enregistrer d'ici minuit les arrivées de Saïd Benrahma et d'Orel Mangala. En plus du milieu offensif de West Ham et du milieu défensif de Nottingham Forest, le club rhodanien pourrait boucler une dernière arrivée surprise.

Un défenseur central comme cerise sur le gâteau ?

En effet, selon les informations du journaliste de L'Équipe, Hugo Guillemet, une arrivée en défense centrale ne serait pas à exclure avant minuit du côté des Gones. Mais pour cela, il faudrait tout d'abord un départ dans ce secteur. Les dirigeants lyonnais pousseraient ainsi pour faire partir Sinaly Diomandé. Mais l'Ivoirien, qui était notamment ardemment courtisé par le RB Salzbourg, ne serait pas enclin à quitter Lyon cet hiver.

