OL – Mercato : la doublure de Lacazette recrutée en Belgique ?

En quête de renforts offensifs pour espérer réaliser une meilleure saison que la précédente, mais également pour trouver un remplaçant à Alexandre Lacazette, l'OL aurait jeté son dévolu sur un pensionnaire du championnat belge à prix bas.

Kevin Denkey bientôt chez les Gones ?

D'après Foot Mercato, le responsable du recrutement lyonnais, Mathieu Louis-Jean, aurait flashé sur Kevin Denkey. L'attaquant du Cercle Bruges a disputé 40 matchs, marqué 13 buts et délivré neuf passes décisives la saison dernière. L'attaquant congolais, sous contrat jusqu'en 2026, est estimé à 3 millions d'après Transfermarkt. Kevin Denkey pourrait retrouver la Ligue 1 après avoir évolué à Nîmes entre 2019 et 2021.

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, l'ancien Nîmois n'est attendu qu'en cas de départ de Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere et il y aura de la concurrence. Montpellier et l'Union Saint-Gilloise (rival d'Anderlecht... et de Molenbeek) sont également sur les rangs. Notons que le Progrès dément cette piste.

