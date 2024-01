OL Mercato : une offre folle serait partie pour Orel Mangala !

Bien que serré par la DNCG, l’OL est-il en train de faire “all-in” sur la fin du Mercato afin d’accélérer certains dossiers ? Ce n’est pas impossible ! Hier soir, L’Equipe a révélé un intérêt des Gones pour Orel Mangala (Notthingham Forest, 25 ans).

Selon The Athletic, Lyon est passé à l’action et a dégainé une offre record de 30M£ (35 M€ environ) pour récupérer le box-to-box belge au nez et à la barbe d’autres grosses cylindrées européennes comme Naples ou la Juventus.

Si la rumeur Mangala est confirmée par le journaliste belge Sacha Tavolieri, ce dernier assure que le montant de la proposition est bien inférieur et que le milieu de terrain pousse pour quitter Nottingham, tenté par le challenge rhodanien. La tendance serait très positive pour Lyon.

Nottingham Forest midfielder Orel Mangala is the subject of an offer in the region of £30million from Lyon.



The Belgium international's potential availability has been known for some weeks & he was previously attracting interest from Napoli.#NFFC | #OL



