OL Mercato : une place bientôt disponible pour Danjuma, Matic pousse pour Lyon

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

L’OL continue d’avancer ses pions en vue du Mercato. Les Gones n’ont pas renoncé à la venue d’Arnaut Danjuma (prêté par Villarreal à Everton, 26 ans) et souhaite faire une place dans son effectif en amont pour accueillir le Néerlandais.

Si l’on en croit RMC Sport, c’est Diego Moreira (19 ans), prêté par Chelsea à John Textor dans les dernières heures du Mercato d’été, qui va être sacrifié dans les prochaines heures. Le Portugais devrait retourner chez les Blues.

❗️Lyon compte mettre un terme au prêt de Diego Moreira 🇵🇹



🔹Le jeune ailier gauche portugais a rejoint les Gones à la fin du mercato estival en provenance de Chelsea.



🔹L’OL continue de pousser pour Arnaut Danjuma qui veut rejoindre le club pic.twitter.com/AlzddSjCyY — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 21, 2024

Matic donne toujours sa priorité à Lyon

Alors que les Gones avancent en parallèle le dossier Ismail Yuksek (Fenerbahçe), la piste Nemanja Matic (Stade Rennais) est toujours une option. Le spécialiste Mercato et scout Ignazio Genuardi explique que le Serbe envisage toujours de rester en France et que son premier choix est toujours l’OL malgré les intérêts émanant d’Italie, d’Angleterre et de Turquie.

Matic ne souhaitant pas rejouer avec les Rouge et Noir, sa détermination à rejoindre Lyon pourrait être le facteur déterminant afin de faire évoluer le dossier dans les prochains jours…

Désireux de quitter #Rennes cet hiver, #Matic se verrait bien rester en France. Alors que les Rouge et Noir privilégient, quant à eux, un départ à l’étranger, le Serbe penche aujourd’hui pour l’#OL. Il y a aussi des intérêts en Italie, en Angleterre et en Turquie. #Mercato #SRFC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 21, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life