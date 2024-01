OL Mercato : une recrue de l'été va déjà plier bagages

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Arrivé de Sochaux l'été dernier, Skelly Alvero quitte déjà l'OL. Le milieu défensif était en manque de temps de jeu depuis l'arrivée sur le banc de Pierre Sage. Sous contrat jusqu'en juin 2028, le joueur de 21 ans va découvrir la Bundesliga.

Direction le Werder pour Alvero

Il va partir en prêt au Werder Brême dans les prochaines heures, annonce L'Equipe. Qui évoque "une petite indemnité" et "une option d'achat comprise entre 4 et 5 millions d'euros". On s'achemine vers une opération blanche ou légèrement positive, Alvero ayant signé de Sochaux pour 4 M€.

Podcast Men's Up Life