OL - Mercato : une recrue va filer en Belgique, Laurent Blanc toujours contrarié pour sa priorité

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

« Le Mercato, c'est très bien si on vous améliore l'équipe. C'est au milieu surtout qu'il faut des joueurs agressifs à la perte du ballon" : Laurent Blanc a été plutôt explicite ce jeudi pendant son point presse. Le coach de l'OL veut un numéro 6, un profil qui fait défait à son effectif.

Dokou vers Molenbeek

Deux joueurs sont ciblés à ce poste. Le jeune Dodo Dokou, du SC Smouha (D1 égyptienne), va s'engager pour cinq ans mais il sera probablement prêté en Belgique, indique L'Equipe. Qui précise que l'autre dossier, celui que privilégie Blanc et qui mène à l'Argentin Guido Rodriguez, "est complexe". L'OL avait ciblé le Portugais William Carvalho (Betis) mais il s'est avéré trop cher. Rodriguez semble plus abordable... "Le Bétis Séville demande une coquète somme pour libérer le joueur de 29 ans de sa dernière année de contrat et les dirigeants lyonnais, qui n'ont pas beaucoup d'argent à investir, temporisent. Le dossier demeure très complexe mais il est mené pleinement par la cellule de recrutement, qui verrait en Rodriguez un réel renfort pour l'effectif de Blanc", ajoute L'Equipe.

Dodo #Dokou (19 ans) pourrait s’engager avec l’OL en provenance du SC Smouha (D1 égyptienne).



Une offre de 500 000€ de l’OL est sur la table.



Il serait prêté à Molenbeek dans la foulée si le transfert venait à se concrétiser. (L’Équipe) pic.twitter.com/CtZu6c4dpF — Inside Gones (@InsideGones) August 17, 2023

Podcast Men's Up Life