OL - Mercato : une vente officialisée demain pour satisfaire la DNCG ?

Depuis ce mardi, et en attendant de faire éventuellement appel, l'Olympique Lyonnais doit rendre des comptes à la DNCG. Le gendarme financier de la Ligue a prononcé un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert du club rhodanien. Ce qui signifie, en gros, que chaque recrutement devra être validé par l'instance et que, si possible, un départ devra précéder une arrivée.

La valeur de Mendes est de 5 M€, soit celle de Mata

Et justement, un départ se dessine, selon Fabrizio Romano. Sous contrat jusqu'en 2025, Thiago Mendes va prendre la direction du Qatar, et plus précisément d'Al Rayyan. Les trois parties se seraient mises d'accord sur un transfert, la visite médicale devrait avoir lieu demain mercredi. La cote du Brésilien est de 5 M€ selon Transfermarkt. Soit ce que l'OL s'apprête à investir pour Clinton Mata (Club Bruges). Une opération neutre qui fera certainement plaisir à la DNCG...

Excl: OL midfielder Thiago Mendes, set to leave Lyon and Ligue1 in order to join Qatari side Al Rayyan. 🇫🇷🇶🇦 #OL



Total agreement in place, permanent deal with medical tests scheduled on Wednesday. pic.twitter.com/aLFkWUiO6k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

