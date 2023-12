OL, OM - Mercato : face au PSG, un joueur du LOSC a donné des regrets aux deux Olympiques

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cela fait déjà plusieurs semaines que l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a mis en place un milieu à trois avec Benjamin André, Nabil Bentaleb et André Gomes en pointe haute du triangle. Un trio à l'origine de la très bonne première partie de saison des Dogues et qui a encore brillé face au PSG hier. A la mi-temps, alors que les Nordistes tenaient en échec les leaders du championnat, les réseaux sociaux se sont enflammés pour la performance de Bentaleb, rappelant que le natif de Lille a signé pour 4,5 M€ à la fin du marché ou encore qu'il a été snobé par l'OL et l'OM !

"Quand on parlait de Nabil Bentaleb à l'OM, certains parlaient de communautarisme..."

Marwan Belkacem a ainsi écrit sur X : "Je rappelle que quand on parlait de Nabil Bentaleb à l'OM, certains parlaient de communautarisme ou de joueur de seconde zone. On rappelle qu'il était un prospect coté à Tottenham, et même si sa carrière n'est pas celle attendue, c'est un très beau joueur de ballon". Sébastien Denis, de Foot Mercato, a lui rappelé que l'OL était passé à côté, en renvoyant à l'ex-directeur sportif Bruno Cheyrou l'une de ses punchlines : "Très content (et pas étonné) de voir Nabil Bentaleb a un tel niveau face au PSG. Ça donnera des regrets à certains clubs français de ne pas avoir misé sur lui alors qu’il était dispo pour moins de 5 M€ l’été dernier. Et ce n’est pas anodin".

