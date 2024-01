OL, OM - Mercato : nouveau duel d'Olympique pour un joueur, une offre arrive pour Tolisso !

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Alors que Lucas Perri et Adryelson devraient devenir les deux premières recrues hivernales de l'OL, les dirigeants lyonnais ne compteraient pas s'arrêter là lors de ce mercato hivernal et voudraient recruter trois ou quatre joueurs de plus.

En quête notamment d'un renfort dans l'entrejeu, le club rhodanien aurait relancé la piste menant au milieu de terrain de l'Olympiakos, Mady Camara, d'après Foot Mercato. Mais la concurrence serait rude dans ce dossier puisque l'OM, un autre club de Ligue 1 dont le nom n'a filtré, le FC Séville et le Werder Brême seraient également intéressés par le Guinéen.

Fenerbahçe prépare une offre pour Tolisso

Toujours du côté de l'OL, et cette fois dans le sens des départs, Fotomaç nous a appris que Fenerbahçe devrait prochainement formuler une offre aux Gones pour Corentin Tolisso. Le média turc ne dévoile pas le montant de cette proposition mais estime la valeur marchande du milieu de terrain lyonnais à 5 millions d’euros.

