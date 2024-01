OL, OM - Mercato : un Olympique accélère pour Benrahma !

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Comme Thilo Kehrer, en route pour Monaco, Saïd Benrahma pourrait lui aussi quitter West Ham pour retrouver la L1 cet hiver. L'Algérien est notamment ciblé par l'OM et l'OL, lui qui n'a pas inscrit le moindre but en 20 matches cette saison avec le club londonien.

L'OL a fait une offre au joueur

Le Fennec, qui n’a pas été retenu par Djamel Belmadi pour participer à la CAN, à 28 ans, serait également convoité par Fulham, selon le Daily Mail. Le tabloïd a révélé que West Ham demande un chèque de 20 M£, soit un peu plus de 23 M€ pour transférer le joueur, sous contrat jusqu’en 2026. Un montant qui ne freine pas l'OL, selon Foot Mercato. Le média indique en effet ce mercredi que les Gones ont formulé une offre contractuelle à Saïd Benrahma, qui réfléchit. Et que "l’OL a suffisamment de liquidités pour assumer un transfert sec du Fennec". A suivre...

Podcast Men's Up Life