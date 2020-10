OL : Paqueta, Reine-Adelaïde, Depay... Garcia évoque le Mercato et son avenir avant l'OM

Dans des propos relayés par RMC, l'entraîneur de l'OL n'a éludé aucun sujet. Comptant aussi bien sur Aouar que sur Depay tant que leur départ n'est pas acté, Rudi Garcia le coach lyonnais reste attentif sur son effectif avant la deadline du Mercato fixée lundi soir.

Le point sur l'effectif

« Caqueret n'a fait que l'échauffement, on espère que ça ira mieux demain. Cornet est à l'infirmerie on espère que ça ira mieux demain. Retour de Karl Toko-Ekambi? On espère qu'il sera de retour demain. Paqueta est qualifié. »

Remettre Paqueta sur les rails

« Il s'est entraîné avec nous ce matin. Aujourd'hui, on a travaillé que sur les coups de pied arrêtés, je ne pouvais pas juger. Un joueur acheté 40 millions par le Milan a forcément des qualités et il faut qu'il retrouve ce niveau. Il est gaucher, c'est bien pour nous. Je vais l'aider à retrouver de le confiance et confiance et à prendre du plaisir à être chez nous. »

Pas de clash avec Jeff Reine-Adelaïde

« Il est blessé, certains ont écrit des bêtises. Il a un problème au mollet. il n'est pas utilisable. »

Garcia reste dépendant des départs

« Tout dépend des départs. On en saura plus lundi soir. On verra quel sera l'effectif de l'OL. J'attends des nouvelles de mes dirigeants après l'entraînement samedi pour savoir quels joueurs je pourrai convoquer demain. Il faut équilibrer l'effectif. Tant que on ne sait pas qui part, on ne sait pas ce qu'il faut récupérer. »

Depay et Aouar présents face à l'OM... sauf départ

« Ils appartiennent à l'OL, ils sont susceptibles d'être dans le groupe dimanche. »

Garcia ne veut pas se polluer avec son avenir

« Il faut poser cette question à mes dirigeants. Évidemment, je ne me la pose pas, je donne le meilleur avec les joueurs. Je fais de mon mieux pour se procurer des occasions. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces choses pour le dire tranquillement. »