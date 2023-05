OL - Mercato : plusieurs dossiers bientôt ficelés pour cet été ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La même rengaine. Et les mêmes habitudes. Lorsqu'un club, et c'est le cas de l'OL, change de propriétaire, les annonces sont souvent rapides et nombreuses. Et les supporters attendent qu'elles se concrétisent. Dans le cas du club lyonnais, il s'agit notamment de savoir, depuis le départ de Jean-Michel Aulas, qui va gérer le recrutement.

Selon Daniel Riolo, plusieurs dossiers ont déjà été gérés par l'actuel patron du recrutement, Bruno Cheyrou. Le tout est de savoir si ils vont connaître un rapide dénouement en raison de l'incertitude qui plane à l'heure actuelle sur la réorganisation.