OL, PSG – Mercato : à cause de Lukeba, Textor s'est tiré une balle dans le pied avec Barcola et Cherki

Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

John Textor a-t-il ouvert la boite de Pandore en cédant aux demandes de Castello Lukeba ? Alors que le défenseur de l'équipe de France Espoirs doit rejoindre le RB Leipzig ce jeudi pour un transfert estimé à 34 M€ incluant un pourcentage à la revente, la décision de l'Américain – qui était ferme jusqu'alors dans sa volonté de conserver ses meilleurs jeunes – pourrait avoir des répercussions sur la suite du Mercato des Gones.

La porte ouverte aux demandes de Barcola et Cherki ?

En effet, beaucoup de supporters et d'observateurs redoutent déjà une « jurisprudence Lukeba » pour les deux autres éléments les plus courtisés du vestiaire des Gones. En effet, que répondre aujourd'hui à Bradley Barcola, lequel est tenté par le PSG ? Même chose pour Rayan Cherki, qui pourrait être sollicité d'ici à la fin du Mercato...

Pour Castello Lukeba et Bradley Barcola, c'est d'autant plus gênant que les deux joueurs de 20 ans ne figurent pas parmi les plus gros salaires du vestiaire et que leur départ ne baisse pas significativement la masse salariale...

Est ce que Leipzig est meilleur que l’OL ? Oui

Est ce que l’OL aurait du garder Lukeba 1 an de plus ? Oui.



Si tu rachètes un club et qu’à la 1re fâcherie/ bouderie, tu laches ton jeune, quel est le message pour Cherki ? Barcola ?



Sans compter que tu as menti sur ta stratégie — Manu Lonjon (@ManuLonjon) August 10, 2023

