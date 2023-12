OL, Stade Rennais - Mercato : Genesio sur le point d'accepter une offre à l'étranger ?

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Foot Mercato annonce ce vendredi que Bruno Genesio discute actuellement avec la direction de Besiktas pour une arrivée sur le banc. Les Blanc et Noir stambouliotes vivent une saison très difficile, qui a déjà coûté sa place à l'ancien Lillois Burak Yilmaz. Ils sont 5es de Super Lig mais largués par leurs deux ennemis, Galatasaray et Fenerbahçe, qui se partagent la tête. Le Besiktas voudrait se doter d'un technicien expérimenté et il aurait fait de Genesio sa cible principale.

L'OL devrait confirmer Pierre Sage

Sans club depuis son départ du Stade Rennais le 19 novembre, le Lyonnais a été pressenti pour revenir à l'OL au moment où Fabio Grosso était renvoyé. Les cadres du vestiaire militaient d'ailleurs pour son retour. Mais l'intérimaire Pierre Sage réussit du très bon travail et il a déjà permis aux Gones de sortir de la zone rouge alors qu'ils étaient bons derniers, sans victoire, avant son arrivée. Ce n'est donc pas l'OL qui devrait s'interposer entre Bruno Genesio et sa deuxième expérience d'entraîneur à l'étranger après la Chine...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨EXCL: ⚫️⚪️🦅🇫🇷 #SüperLig |



◉ Bruno Génésio is a priority target for Besiktas ‼️



◉ Talks ongoing between the parties.



W @sebnonda pic.twitter.com/agRNZDAZ3g — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 22, 2023

Podcast Men's Up Life