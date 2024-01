Stade Rennais - Mercato : la folle menace de Matic pour rejoindre l'OL !

Si Nemanja Matic (35 ans) a lancé son bras de fer avec le Stade Rennais et même vidé son casier à la Piverdière, le joueur serbe est prêt à aller très loin pour rejoindre l’OL. Alors qu’une rumeur annonçait sa priorité donnée à l’Angleterre, Mohamed Toubache-Ter puis L’Equipe ont bien confirmé que c’était bien Lyon sa volonté première.

Dans son message à l’actionnaire François Pinault, marquant le divorce, Nemanja Matic ne parlerait que de l’OL et rien d’autre que Lyon. Le Stade Rennais ayant mis son véto aux offres du club rhodanien, le milieu de terrain de 35 ans – qui en veut énormément à Florian Maurice – aurait brandi la menace d’une retraite anticipée si on ne lui donnait pas satisfaction selon le quotidien sportif.

A Rennes de choisir entre un départ qui ne lui rapportera rien et écornerait son image ou une petite vente pour garder la face…

Pour résumer

Nemanja Matic (35 ans) veut quitter le Stade Rennais pour l'OL... Et est prêt à mettre sa carrière dans la balance. Non seulement le Serbe ne veut plus rejouer avec les Rouge et Noir mais il est prêt à prendre sa retraite pour partir.