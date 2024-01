Stade Rennais - Mercato : coup de tonnerre pour Matic, accord avec l'OL !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Nouveau rebondissement dans le dossier Nemanja Matic. Hier soir, le joueur de 35 ans est sorti de son silence par un communiqué en s’adressant aux supporters du Stade Rennais : « Je tiens à mettre fin à toute spéculation et à dire que l’été dernier, j’ai été honoré par l’invitation du Stade Rennais à devenir une partie importante d’un projet ambitieux qui avait besoin d’un joueur avec mes caractéristiques. (…) Malheureusement, par ma faute, je n’ai pas réussi à adapter mes affaires privées à mon cadre professionnel. Je n’ai pas pu inscrire les enfants dans une école internationale comme c’est le cas depuis le début de leur scolarité. C’est pourquoi j’étais absent les trois derniers jours, pour essayer de résoudre ce gros problème pour moi et ma famille et demain (aujourd’hui), je retourne à Rennes où je déciderai des prochaines étapes avec le club. »

La porte de l'OL n'est plus fermée

À la veille de la réception de l’OGC Nice, après avoir manqué trois entraînements, Matic va donc s’entretenir avec ses dirigeants, qu’il dédouane de toute responsabilité sur la question scolaire. Qu’a-t-il en tête ? Le Serbe s’est emballé en début de semaine, s’est mis à la faute en s’éloignant sans l’autorisation de sa direction et Rennes a activé la piste Pierre Lees-Melou (Brest).

Selon L’Équipe, l’intéressé semble plutôt jouer la carte de l’apaisement pour trouver une solution, mais la tendance serait toujours à un départ.

Et s’il reste déterminé à partir, Rennes ne peut y trouver son compte qu’à travers un transfert plutôt que de rompre le CDD en demandant réparation au joueur par une voie juridique, ce qui prendrait du temps. RMC Sport confirme l’option d’un départ et précise que des discussions sont déjà entamées avec ses représentants pour trouver une solution. Surtout, le Stade Rennais ne bloquera pas son départ cet hiver et il n’y aurait pas de veto pour l’empêcher de signer en Ligue 1 et notamment à l’OL, avec qui le Serbe se serait déjà mis d’accord.

Selon @RMCsport Rennes aurait assoupli sa position sur Matic, le club breton ne mettrait plus un veto à sa venue à l'#OL. A suivre... pic.twitter.com/lwSXjiZjqs — Borgia (@Borgia_OL_acad) January 11, 2024

