Stade Rennais, OL - Mercato : rebondissement pour Matic, une offre lyonnaise est partie !

La réunion entre Nemanja Matic et les dirigeants du Stade Rennais, hier, n'a pas permis de débloquer la situation. Le Serbe, qui a vidé son casier au centre d'entraînement de la Piverdière il y a une semaine, a réaffirmé sa volonté de quitter le club breton et de rejoindre l'OL, avançant de nouveau des raisons familiales. Selon L’Équipe, le SRFC n'envisage pas de laisser partir Matic vers la concurrence française. Le seul accord entre les deux parties, pour l'instant, est que le joueur de 35 ans reste dispensé d'entraînement jusqu'à nouvel ordre.

Dans les deux camps, on s'active pour trouver une solution pendant les deux dernières semaines du mercato d'hiver. David Friio, le directeur sportif de l’OL, s’active parallèlement sur d’autres pistes au milieu de terrain. Comme évoqué hier, la plus chaude d’entre elles mène en Turquie. D’après Ekrem Konur, les dirigeants de l’OL viennent d’adresser une offre de 8 millions d’euros à leurs homologues de Fenerbahçe pour Ismail Yüksek. Le club turc attendrait entre 14 et 15 M€ pour le libérer cet hiver.

