EN DIRECT

Ce jeudi soir (21h, sur M6 et Canal+ Foot), c’est la finale du groupe B (6ème journée) de la Ligue Europa entre Brighton et l’OM au Falmer Stadium. Pour s’assurer de la première place devant les « Mouettes », les Phocéens doivent ramener au moins un nul d’Angleterre. Le match est à suivre en direct commenté sur But ! Football Club.