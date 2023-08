Metz - OM : Marcelino a une excuse toute trouvée, Aubameyang pousse un coup de gueule

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Trois jours après son élimination aux tirs au buts face au Panathinaïkos lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'OM, pourtant en supériorité numérique lors de la dernière demi-heure, n'a pas su faire mieux qu'un match nul ce vendredi sur la pelouse du FC Metz (2-2), en match d'ouverture de la deuxième journée de Ligue 1.

Marcelino se cache derrière la malchance

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur olympien, Marcelino, avait du mal à digérer le match nul concédé par les siens, étant halluciné par la malchance actuelle de son équipe. "Tous les éléments sont allés à notre encontre. On a tiré 22 fois et on s’est procuré plus de 10 occasions claires. Alors que du côté de notre rival, deuxième tir, but, puis troisième tir, but. On aurait dû gagner, et de manière large. Le football se définit par la réussite. Nous en avons manqué, c’est comme ça. Nous sommes au mois d’août. J’ai vécu peu de situations comme ça dans ma carrière. En trois jours, on a disputé deux matchs où à chaque fois, on aurait dû largement gagner, en marquant beaucoup de buts. C’est incroyable que nous n’ayons pas remporté ce match et qu’il y ait des circonstances similaires, autant de malchance, sur ces deux rencontres. Je crois qu’en matière de jeu, d’occasions créées, nous sommes sur le bon chemin. Nous avons été capables de mettre derrière nous le coup reçu mardi. Je suis fier de mes joueurs."

Pierre-Emerick Aubameyang, qui s'est également exprimé après la rencontre, a, lui, poussé un coup de gueule contre le manque de réalisme de son équipe. "On a manqué de réalisme. Quand on a le match entre les mains, on doit le tuer, ce soir (vendredi) on n’a pas fait le boulot devant. On a eu les occasions, mais on s’est mis en danger tout seul, on revient à 2-2, mais on doit tuer le match bien avant. On doit en mettre 4 ou 5. On n’a pas retenu la leçon, ça se travaille, on peut gagner en maturité et gérer mieux ces phases-là. On peut s’améliorer là-dessus, ça passe par le travail à l’entraînement. Je pense qu’il ne faut pas douter, ce soir (vendredi), on doit gagner, le dernier, on devait se qualifier, il faut continuer le boulot. Il y a de bonnes choses", a lâché l'attaquant gabonais en zone-mixte.

