Ligue 1 : l’OM explose Le Havre, Aubameyang brille

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Gennaro Gattuso a enfin connu le goût de la victoire sur le banc de l’OM (3-0). Et celle-ci fut belle ! Grâce à des buts signés par Sangante (19e, csc), Aubameyang (21e) et Sarr (85e), le club phocéen s’est imposé sans trembler malgré un premier quart d’heure balbutiant. L’expulsion du Havrais Rassoul Ndiaye après deux cartons jaunes et juste avant la pause (40e) a permis aux Marseillais d’avoir la mainmise pendant toute la seconde période.

⏱️ 90+4’ | #OMHAC 3️⃣-0️⃣



L'OM s'impose face au Havre dans un match dominé de la tête et des épaules 💪💙🤍

🗓️ Rendez-vous après la trêve internationale face à Nice, le 21/10. pic.twitter.com/KXdo6atEtq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 8, 2023

