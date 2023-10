OGC Nice-OM (1-0) : pourquoi les Marseillais peuvent nourrir d'immenses regrets

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Une bonne entame...

De l'agressivité, de la justesse technique et des consignes défensives parfaitement respectées : l'OM est entré dans son match de la meilleure des manières. Vite et bien. A tel point qu'Amine Harit, omniprésent dans la récupération, Ismaïla Sarr ou Pierre-Emerick Aubameyang parvenaient à être trouvés dans de bonnes conditions et que les Niçois, étouffés au milieu de terrain, ne parvenaient pas à installer leur jeu ni à se créer la moindre occasion lors des trente-neuf premières minutes (frappe de Moffi non cadrée). Ce sont d'ailleurs le joueurs de Gattuso qui allaient provoquer le premier et seul frisson de la première période avec une sublime ouverture de Mbemba pour Sarr, au-dessus de la défense niçoise, qui trompait, à bout portant, Bulka, avant que le but ne soit refusé pour une position de hors-jeu (26e).

...gâchée dans les 20 derniers mètres

Spectateurs comme journalistes nourrissaient au cours de la première période le même constat : l'OGC Nice, emprunté, ne parvenait pas à trouver la moindre solution face aux Marseillais. Gennaro Gattuso, indéniablement, venait là de remporter la première manche de son duel 100% italien avec le technicien niçois, Francesco Farioli. Problème, les Phocéens, si solides dans leur moitié de terrain, perdaient toute créativité à l'approche du but adverse. En dépit d'innombrables tentatives, Harit, Rongier ou encore N'Diaye effectuaient systématiquement le mauvais choix et perdaient ensuite le contrôle du ballon. Compliqué, dans. ces cas-là, de prendre l'avantage et de concrétiser au score une première période pourtant parfaite dans l'engagement et la volonté. Constat répété au retour des vestiaires avec une belle opportunité pour Sarr (54e) qui ratait son contrôle alors qu'il se présentait seul face à Bulka.

Des regrets et des coups durs

Il est une évidence que les supporters et joueurs de l'OM vont nourrir d'immenses regrets quant à la défaite concédée ce soir. Certes, on pourra toujours considérer que Gattuso a proposé un schéma tactique intéressant. Et que l'OM a affiché une solidité impressionnante en première période. On pourra également se dire que la tête d'Amine Harit (63e) a été magnifiquement détournée par Bulka. Mais comment ne pas regretter, en revanche, le face-à-face d'Aubameyang perdu face au gardien niçois avec une frappe non cadrée qui a terminé sa course sur le poteau extérieur du but niçois (73e). Deux occasions, franches et nettes, qui allaient être suivies de l'expulsion de Balerdi (78e) pour un second carton jaune et de l'ouverture du score d'Evann Guessand (79e), de la tête, à la réception d'un coup franc de Jérémie Boga. Un scénario cruel auquel il faut également ajouter une action gâchée par Ndiaye, incapable de cadrer du pied droit dans la surface de réparation (88e) et deux blessures avec la sortie, à la pause, de Jonathan Clauss, touché aux adducteurs à l'issue d'une glissade, et celle de Pau Lopez, sans doute victime d'une contracture à la cuisse après un dégagement (59e). Et que dire de l'expulsion de Balerdi qui, comme ses deux autres partenaires, manquera la venue de Lyon le week-end prochain au Vélodrome. Sale soirée.

0 - Ce Nice-Marseille n'est que le 2e match sans tir cadré à la pause en Ligue 1 cette saison, après Metz-Strasbourg le 24 septembre. Somnolence. #OGCNOM pic.twitter.com/IBv05qcwAW — OptaJean (@OptaJean) October 21, 2023

Podcast Men's Up Life