OL - OM : sale nouvelle pour Gattuso avant l'Olympico

Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le rendez-vous sent le souffre, surtout après les incidents de l'aller... l'OM se déplace à Lyon dimanche soir pour l'Olympico, et c'est Benoît Bastien qui sera au sifflet. Or, comme le rappelle Le Phocéen, M. Bastien porte rarement chance aux Marseillais.

M. Bastien, chat noir de l'OM

Ce sera la troisième fois qu'il arbitrera l'OM cette saison, après la défaite des Marseillais à Monaco le 30 septembre dernier (3-2) et celle à Lens quelques semaines plus tard (1-0). En 33 matches, avec M. Bastien au sifflet, l'OM n'a remporté que 7 matchs pour 10 matchs nuls et 15 défaites.

