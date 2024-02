OM : 4 forfaits majeurs pour Gattuso à Lyon ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le mercato est terminé, la plupart des Africains rentrés de la CAN. Et pourtant, les ennuis sont loin d'être terminés pour Gennaro Gattuso ! Dimanche soir, à Lyon, l'entraîneur de l'OM devrait être privé de quatre joueurs majeurs, tous pour blessures ! Le forfait de Geoffray Kondogbia est quasiment acté. Le milieu défensif a trop tiré sur la corde face à Monaco (2-2) samedi dernier et il ne s'est pas entraîné de la semaine.

Veretout, Kondogbia, Clauss et Murillo out ?

A un niveau moindre, c'est la même chose pour Jordan Veretout et Jonathan Clauss, également touchés par l'ASM. Pour le latéral droit, il y a en plus le poids psychologique de cette fin de mercato totalement lunaire. Enfin, son remplaçant, Michael Murillo, est lui blessé depuis Rennes. Ces absences devraient contraindre Gattuso à aligner Meïté dans le couloir droit d'une défense à quatre au Groupama Stadium. Selon L'Equipe, le onze aligné face à l'OL devrait être le suivant : Lopez - Meïté, Gigot, Balerdi, Garcia (ou Merlin) - Ounahi (ou Veretout), Onana, Veretout (ou Harit) - Sarr (ou Ndiaye), Aubameyang, Henrique.

