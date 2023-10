OM - AEK Athènes : deux titulaires à Nice éjectés du onze par Gattuso ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Après deux matchs nuls contre l'Ajax Amsterdam (3-3) et Brighton (2-2), l'Olympique de Marseille reçoit ce jeudi (18h45) l'AEK Athènes pour son troisième match de poule de la Ligue Europa. Pour cette rencontre, l'entraîneur marseillais, Gennaro Gattuso, devrait opérer trois changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée le week-end dernier face à l'OGC Nice (1-0), d'après L'Équipe. Ruben Blanco, Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout devraient remplacés Pau Lopez, qui souffre d'une lésion à la cuisse gauche, Azzedine Ounahi et Ismaïla Sarr.

Les compos probables

OM : Blanco - Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi - Kondogbia, Rongier, Veretout - Harit, Aubameyang, Ndiaye.

AEK Athènes : Stankovic - Sidibé, Vida, Moukoudi, Hajisafi - Amrabat, Szymanski - Eliasson, Mantalos, Zuber - Ponce.

⚪️Ⓜ️ OM : Gattuso annonce une pluie de mauvaises nouvelles et l'émergence d'un nouveau leader #TeamOM https://t.co/ReFR7TdlC8 — But_OM (@Butfc_OM) October 25, 2023

