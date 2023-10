EN DIRECT

Ce jeudi en fin d’après-midi (18h45, sur W9 et Canal+ Foot), l’OM recevait l’AEK Athènes au Vélodrome pour le compte de la 3ème journée du groupe B de la Ligue Europa. Après deux nuls, les Marseillais avaient besoin d’une victoire pour se placer dans la course aux 8èmes de finale et ils l'ont fait. Revivez le match sur But! Football Club.