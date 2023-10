OM - AEK Athènes : un nouveau record va tomber au Vélodrome

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Rien de nouveau, certes. L'OM est un club populaire en France, soutenu comme jamais, et depuis des lustres, par d'innombrables supporters. C'est bien entendu le cas au stade Vélodrome et peu importe l'horaire de la rencontre et la date.

Plus de monde que contre Brighton

Car si le troisième match de Ligue Europa tombe lors des vacances scolaires, comme c'est le cas ce soir contre l'AEK Athènes, et que l'horaire de la rencontre est fixé à 18h45, il y a tout de même la foule qui se presse aux abords de l'enceinte du Boulevard Michelet. Ainsi, et comme le précise La Provence, le quotidien marseillais, plus de 64 000 spectateurs sont espérés ce soir

Et ce sera un record sur la scène européenne puisque face à Brighton, 2-2, les joueurs de Gattuso avaient évolué devant 63 500 personnes. Chapeau.

📝 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 retenu par le coach 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 pour la réception de l’AEK Athènes ! 🏠 #OMAEK pic.twitter.com/vkjfa2FVn4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 26, 2023

