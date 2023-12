OM : Arabie saoudite, deadline… Où en est la vente du club ?

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Les dernières rumeurs :

Agité par les réseaux sociaux et quelques journalistes « spécialistes » dont c’est le fond de commerce, le feuilleton à succès de la vente OM agite toutes les conversations depuis plus de deux ans… Et même si cela doit durer dix ans et que le projet change en cours de route, ces mêmes personnes diront qu’ils l’avaient bien dit.

En revanche, pour ce qui est des faits, mis à part plusieurs bruits de couloir et quelques déclarations (bien réelles) d’intérêt émanant de journalistes saoudiens (et non du pouvoir en place), l’arrivée de l’Arabie saoudite à Marseille est loin d’entrer dans sa phase critique. Rien dans l’évolution structurelle de l’OM ou dans le comportement de Pablo Longoria ne laissent en tout cas à penser à ce que ce soit le cas. Même si beaucoup de belles histoires sont tricotées à Marseille autour du rôle dans l’ombre de Rodolphe Saadé (CMA-CGM) ou de l’Etat français et de l’entourage proche d’Emmanuel Macron…

McCourt trop gourmand pour les Saoudiens, la seule réalité du dossier ?

Pourquoi McCourt pourrait vendre le club :

Officiellement, le Bostonien enchaîne les démentis en assurant que l’OM n’est pas à vendre. Officieusement, toute chose a un prix et Frank McCourt - qui est tout sauf un amoureux de football et de l’OM - vendra si l’offre satisfaisante tombe… Sauf que, dans son entourage proche, on est assez loin de la réalité du marché d’un club de Ligue 1 hors PSG.

Mal conseillé à ce niveau et parce qu’il a déjà dépensé plus de 500 M€ depuis 2016 selon une récente étude allemande, McCourt estime qu’il peut valoriser le club à cette hauteur ou quasiment. Arabie saoudite ou pas, cela fait quand même très cher payé pour un club structurellement déficitaire avec une ferveur qui peut parfois se retourner contre l’équipe (cf l’épisode Longoria – Ultras), une valorisation de joueurs largement surévaluée (244 M€ selon Transfermarkt) et non propriétaire de son stade… Le vrai problème du dossier vente OM, c’est le tarif !

Date de vente espérée : été 2024.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life