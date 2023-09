OM : Aubameyang épinglé sévèrement par l'un de ses anciens entraîneurs !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Capable notamment d'inscrire un doublé lors du troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos (2-2, 5-3 t.a.b.) mais d'être fantomatique en championnat face au FC Nantes (1-1), Pierre-Emerick Aubameyang alterne le bon et le moins bon depuis son arrivée cet été à l'Olympique de Marseille.

"J’ai des interrogations sur sa motivation et sa détermination"

L'ex-sélectionneur du Gabon entre septembre 2018 et mars 2019, Daniel Cousin, qui s'est exprimé dans les colonnes de La Provence sur les premiers pas de son ancien joueur avec l'OM, n'a pas dit que du bien de son ancien protégé, doutant notamment de sa motivation. "J’étais très content de le voir signer à l’OM, cela prouve que c’est un compétiteur. Mais j’ai des interrogations sur sa motivation et sa détermination. J’ai des doutes sur ce que j’ai observé depuis le début de la saison. À Nantes, il a été fantomatique. Il doit se pousser, ne pas attendre que les ballons viennent à lui, mais aller les chercher. Ce qui lui a toujours manqué, c’est la détermination. Il possède toutes les qualités pour conclure sa carrière en beauté dans un club exceptionnel. La seule chose que je peux lui dire, c’est qu’il doit mouiller le maillot et montrer de la détermination, car c’est ce que les Marseillais aiment."

