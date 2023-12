Brighton - OM : Bamo Meïté juge sa première titularisation

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Drôle d'endroit pour une première. A Brighton, en Ligue Europa, pour un match qui se devait de confirmer la première place du groupe des Olympiens. Bamo Meïté fêtait sa première titularisation, opposé presque toute la rencontre, au virevoltant Mitoma. On a connu plus simple, même si l'Ivoirien, qui a remplacé au dernier moment Gigot, malade, s'en est bien sorti.

"Déçu du résultat"

Au terme du match, il est revenu sur ses 90 minutes forcément décevantes au regard du résultat. "On est déçu du résultat, on aurait voulu jouer les huitièmes de finale directement. Mais ce n’est pas une fin en soi. On retient les bons matches réalisés dans cette phase de groupe. On en retient du positif, tous les bons matches joués. On aurait pu marquer en première mi-temps comme en deuxième et gagner. Le but nous fait mal, mais on va revenir plus fort. Ce n’est pas un échec. Sur un plan personnel, je suis très content d’avoir effectué ma première titularisation avec cette équipe. Mes coéquipiers m’ont beaucoup poussé pour faire un bon match. Je suis là pour aider l’équipe, c’est mon rôle, mon travail. Je continue dans cet état d’esprit là."

