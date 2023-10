OM : Benatia rattrapé par une nouvelle polémique à cause du PSG et de l’OL

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Si Medhi Benatia fait partie des noms qui se dégagent pour remplacer Javier Ribalta à un poste restant à définir dans l'organigramme de l’OM, l’ex international marocain divise autant qu’il plait à une frange des supporters phocéens.

En effet, si on avait déjà relayé hier le fait que son métier actuel d’agent et son rôle de conseiller d’Azzedine Ounahi soit un premier frein à son arrivée à l’OM, Medhi Benatia est aussi rattrapé par certaines déclarations prises hors contexte au sujet de Nasser Al-Khelaïfi, du PSG ou de l’OL.

Benatia rattrapé par ses déclarations ?

Dans une même interview accordée à Foot Mercato il y a un peu plus d’un an, au moment de sa retraite sportive, l’ancien joueur de la réserve de l’OM avait lâché des phrases assez équivoques comme « Moi, je supporte le PSG car j'aime beaucoup le président Nasser Al-Khelaïfi. Je sais comment il travaille, c'est un passionné et il mérite des résultats » par rapport à son favori en Ligue des Champions ou « Je voudrais bien que l'OM s'inspire de l'OL pour pousser les joueurs de son centre ».

Reste que c’est bien l’OM le véritable club de cœur de Medhi Benatia et que ces déclarations doivent être contextualisées. Dans cette interview, l’ancien joueur de la Roma, de la Juve ou encore du Bayern Munich rappelle d’ailleurs son « grand amour pour l’OM »…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

La phrase est sortie de son contexte. Il avait expliqué soutenir le PSG en Ligue des Champions pour son ami Nasser Al-Khelaifi mais être un grand fan de l’OM. Une polémique qui n'a pas lieu d'être 😋https://t.co/80FEeJBCrl — Santi Aouna (@Santi_J_FM) October 11, 2023

Podcast Men's Up Life