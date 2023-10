OM : Chris Waddle, l'incroyable annonce !

Dribbleur phénoménal, Chris Waddle a laissé un magnifique souvenir à l'OM. Et à près de 63 ans, l'ancien international anglais est en passe de dribbler encore tout le monde : Alan Biggs, journaliste de talkSPORT et de la Sky, annonce en effet qu'il pourrait bien reprendre du service...

Il y aurait selon lui "de fortes chances que Chris Waddle revienne au football semi-professionnel à deux mois de son 63e anniversaire. Le Hallam FC 1860 va envisager d’envoyer un SOS à l’ex-star de Newcastle, Tottenham, et de Sheffield Wednesday et de l’Angleterre au milieu d’une série de blessures." Reste à savoir si l'ancien vainqueur de la C1 avec l'OM relever ou non le défi... Selon Alan Biggs "Il n’aura pas besoin de trop d’encouragements. Il n’a jamais vraiment raccroché les crampons..." A suivre...

