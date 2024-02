OM : Clauss victime de calomnie comme Guendouzi ou Sanchez ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Trois jours après la tempête, on se demande toujours ce qui a pu pousser les dirigeants de l'OM à dénigrer de la sorte Jonathan Clauss. Finalement resté, le latéral droit pourrait durement impacté par les critiques sur son attitude et la volonté du club de se séparer de lui dès cet hiver. La Provence s'interroge elle aussi sur cette méthode de management. Et elle constate que cela arrive assez régulièrement depuis que Pablo Longoria est aux commandes du clubs. A chaque fois qu'il a voulu mettre la pression à un joueur pour qu'il prolonge ou pour qu'il parte, des rumeurs sur son attitude ont fuité dans les médias...

Des attaques qui portent toujours sur le physique

On peut ainsi lire : "L'Olympique a abusé d'une méthode de management vue et revue depuis des années, la dépréciation (la calomnie ?) d'un joueur dans les médias, à visage couvert, qui entache la réputation de Jonathan Clauss. Avant lui, il y avait eu les kilos en trop de Bamba Dieng, le pourcentage de masse graisseuse trop élevé de Matteo Guendouzi, les données physiques qui chutent en cours de saison d'Alexis Sanchez et bien d'autres..." Cette façon de faire a un énorme inconvénient : en critiquant ainsi son joueur, le club fait invariablement baisser sa valeur...

