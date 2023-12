OM - Clermont : Gattuso déclare sa flamme à ses joueurs et aux supporters !

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

L'OM a confirmé son invincibilité à domicile en batant Clermont (2-1) ce dimanche mais les Olympiens ont montré deux visages. Bien inspirés, ils menaient logiquement à la pause (2-0) face aux hommes de Pascal Gastien qui n'avaient jamais vraiment réussi à inquiété Pau Lopez, mais ils se sont relâchés et ont fini par déjouer et se faire peur après la réduction du score d'Allevinah. Ce qui n'a pas empêché" Gennaro Gattuso d'être radieux après la rencontre.

" Le public ? (en français) Chapeau !"

« Je suis très content aujourd’hui, a réagi l'Italien sur Prime Video. La première mi-temps a été une grande performance au niveau tactique et technique. La seconde, on a souffert mais c’est normal. C’est grâce aux joueurs si l’on remonte au classement, ils croient en ce qu’on fait.". Et à lui d'ajouter... "En réalité, on n'a encore rien fait, mais l’objectif c’est de continuer à grappiller des points et prendre des places au classement. Le public ? (en français) Chapeau ! Je le remercie mille fois! Si on a aussi bien débuté, c’est grâce à cette ambiance. Ce n’est pas un hasard si on a ces résultats ici. Ce public est un vrai plus pour nous".

