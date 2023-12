OM - Clermont : Kondogbia explique le gros coup de mou des Olympiens

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'OM a confirmé son invincibilité à domicile en battant Clermont (2-1) ce dimanche mais les Olympiens ont montré deux visages. Bien inspirés, ils menaient logiquement à la pause (2-0) face aux hommes de Pascal Gastien qui n'avaient jamais vraiment réussi à inquiété Pau Lopez, mais ils se sont relâchés et ont fini par déjouer et se faire peur après la réduction du score d'Allevinah. Ce qu'a déploré Geoffrey Kondogbia après la rencontre, au micro de Prime Video.

"Je pense qu’il y a un peu de fatigue et on a joué contre une équipe qui avait du répondant"

"On va retenir l’essentiel à savoir la victoire, a glissé l'ancien madrilène. On a fait une première mi-temps aboutie en respectant les consignes du coach. En deuxième mi-temps, on a essayé aussi. Je pense qu’il y a un peu de fatigue et on a joué contre une équipe qui avait du répondant. On peut avoir nos temps faibles, ça arrive. On va continuer à travailler avec humilité mais globalement ce soir on est content d’avoir les trois points." Et au milieu d'ajouter... "On a eu des coups à jouer mais on ne les a pas bien exploités, ça arrive. On a du talent, maintenant il faut qu’on essaye d’être plus réguliers. On est sur la bonne voie".

