OM - Clermont : un mauvais présage pour Gattuso ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'opération remontada de l'OM en L1 passe par une victoire cet après-midi contre Clermont, au Vélodrome, pour Gennaro Gattuso et ses hommes, actuellement dans une bonne dynamique malgré leur revers de jeudi en Ligue Europa à Brighton (0-1).

Angoula au sifflet, ça rappelle un mauvais souvenir aux Marseillais

L’arbitre de la rencontre sera Gaël Angoula, l'ancien joueur professionnel passé notamment par l'ETG et Bastia, qui sera assisté par Julien Garrigues et Aurélien Berthomieu, avec Benoît Bastien et Cédric Dos Santos en charge de la VAR. Ce sera la deuxième fois seulement que M. Angoula officiera au Vélodrome. La première fois, c'était en 2021 pour le match OM-Brest (1-2), avec une cuisante défaite à la clé...

Podcast Men's Up Life