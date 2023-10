OM : coup de tonnerre pour Papin !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Depuis plusieurs jours, les départs s'enchaînent à l'Olympique de Marseille. Il y a eu celui du directeur du football, Javier Ribalta, qui ne s'est pas remis des menaces proférées par les représentants des groupes de supporters de l'OM, et du directeur sportif, David Friio, qui a été poussé vers la sortie par Pablo Longoria.

Papin aussi sur le départ ?

Après Javier Ribalta et David Friio, un autre départ de taille pourrait bientôt intervenir à l'OM. Et pour cause, d'après le compte Twitter Édition Marseille, Jean-Pierre Papin serait aussi en instance de départ. Depuis le 15 novembre dernier, l'ancien numéro 9 marseillais est le conseiller du président, Pablo Longoria.

JPP en instance de départ aussi 🤔 #TeamOM — Édition Marseille (@EditoMarseille) October 19, 2023

