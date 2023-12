OM : Daniel Riolo ramène Aubameyang sur terre avant le Stade Rennais

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Alors qu'il n'a inscrit qu'un seul but en L1 depuis son arrivée, Pierre-Emerick Aubameyang a porté l'OM jeudi contre l'Ajax (4-3) en inscrivant un triplé. Le Gabonais a notamment marqué un but splendide, sur une bicyclette. De quoi faire taire les critiques, de plus en plus nombreuses ces derniers temps ?

"Tu ne marques pas, tes performances sont mauvaises..."

Daniel Riolo estime que sa prestation demande confirmation... "Aubameyang a mal vécu les critiques, c’est normal, c’est un humain il a le droit de le vivre mal, a glissé le journaliste de RMC. Maintenant, est-ce que les critiques étaient normales ? Oui, le mec arrive dans un club comme Marseille avec une exigence. Il fait l’objet d’un transfert de joueur vedette avec un gros salaire et un gros CV, on attend beaucoup de toi. Tu ne marques pas, tes performances sont mauvaises, que veux-tu que les supporters de l’OM fassent ? Évidemment qu’ils vont te siffler."

Eric Di Meco estime que le succès face à l'Ajax peut "lancer la saison du club phocéen" dans la compétition, mais il regrette les problèmes défensifs de l'OM.https://t.co/T7qXqs4NwG — RMC Sport (@RMCsport) December 1, 2023

