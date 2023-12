OM : déjà 4 bonnes nouvelles pour Gattuso en vue de la finale contre Brighton

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Depuis sa victoire hier sur l'Ajax Amsterdam (4-3), l'OM est certain de sortir des poules d'Europa League. Mais il a tout intérêt à conserver son leadership le 14 décembre sur la pelouse de Brighton car la 2e place l'enverrait en barrages contre l'un des recalés de la C1. Face aux Seagulls, qui pointent à un point derrière, il ne faudra donc pas perdre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que, pour le moment, tous les feux sont au vert en faveur des Phocéens.

Fati et Lamptey manqueront le choc

En plus du réveil explosif de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un triplé contre l'Ajax, Gennaro Gattuso sur deux des co-meilleurs passeurs de l'Europa League avec Jonathan Clauss et Amine Harit, quatres offrandes chacun. Mais surtout, Brighton déplore deux blessés longue durée, deux pièces maîtresse : Ansu Fati est sorti le week-end dernier en plein match, vraisemblablement victime d'un claquage, et son entraîneur, Roberto De Zerbi, a expliqué qu'on ne le reverrait pas avant longtemps. Le latéral Tariq Lamptey, qui avait fait très mal aux Phocéens à l'aller en délivrant une passe décisive sur le but du 2-1 et en obtenant le pénalty égalisateur alors qu'il aurait dû être expulsé plus tôt, sera également absent.

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

💥 𝙊𝙈 - 𝘿𝙚𝙘𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙍𝙤𝙖𝙙 💥



𝗟𝗲 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲𝗿 𝗘𝗣isode de l’année 2023 des Olympiens se déroulera en 𝟲 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗸𝘀 ! 🎧 pic.twitter.com/bk06JpdbhC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 1, 2023

Podcast Men's Up Life