OM : deux anciens marseillais brillent en Turquie... théâtre d'un nouveau pugilat

À la lutte avec Galatasaray pour le titre de champion de Turquie, Fenerbahçe s'est imposé ce mercredi sur le terrain de Kayserispor, troisième de Süper Lig (4-3). Michy Batshuayi a signé un triplé après l'ouverture du score de Cengiz Ünder.

S'il avait déjà marqué 5 buts sur la scène européenne cette saison, Batshuayi n'avait pas encore ouvert son compteur en Super Lig. Son quadruplé tombe à pic, à quelques jours de l'ouverture du Mercato, puisqu'il est annoncé partant. A noter qu'en D3 turque, le match Bursaspor-Diyarbekirspor (0-2) a été le théâtre d'un pugilat impliquant les joueurs. Cela fait deux fois en quelques jours que des scènes de violence sont à déplorer en Turquie...

🇹🇷 Another massive brawl in Turkey! The match between Bursaspor-Diyarbekirspor saw 5 players sent off so far!



