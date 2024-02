OM : Di Méco détruit Longoria dans le dossier Clauss

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

La façon dont la relation entre Olympique de Marseille et Jonathan Clauss s'est subitement dégradée a laissé pantois beaucoup de monde. Joueur le plus utilisé de l'effectif phocéen, le latéral droit est subitement devenu un joueur qui s'économise et dont la mentalité prête à discussion, au point que le club était prêt à le vendre à la fin du mercato hivernal. Pour Eric Di Méco, c'est une folie d'avoir agi de la sortie. Sur RMC, le champion d'Europe 93 a violemment taclé Pablo Longoria.

"C’est dégueulasse ce qu’ils sont en train de faire à ce gamin"

"C’est dégueulasse. C’est dégueulasse ce qu’ils sont en train de faire à ce gamin, que ces histoires soient vraies ou pas. Si elles sont vraies, ça ne change rien. C’est contre-productif par rapport à l’image que tu envoies aux éventuels clubs qui le veulent. Donc t’es en train d’expliquer aux clubs que t’as un joueur qui est international, mais pas sérieux… Tu te tires une balle dans le pied. Là où je trouve que c’est dégueulasse, c’est qu’il y a un monsieur qui s’appelle Didier Deschamps et qui écoute les conférences de presse de l’OM. Et là, le président dit à Deschamps que Jonathan Clauss n’est pas un bon mec, qu’il n’est pas sérieux et qu’il pense qu’à sa gueule. Didier, il fait attention à ça. On n’arrête pas de le dire qu’il fait attention à la mentalité des mecs. Donc là, tu as un président de l’OM qui vient de flinguer un joueur aux yeux de Didier Deschamps."

