OM : Di Méco fait une annonce cinglante sur l’avenir de Longoria !

Partira ou partira pas ? Ces dernières semaines, le retour des rumeurs de départ de Pablo Longoria a fleuri autour de l’OM avec une tendance forte : le président pourrait plier bagage rapidement. Peut-être dès la fin de ce mercato hivernal. Lancé sur ce sujet sensible, Éic Di Méco n’est pas loin de se joindre à la cohorte des pessimistes.

« Je pense que Longoria ne sera plus là à la fin de l’année »

« Je pense que Longoria ne sera plus là à la fin de l’année. Je me pose des questions et je pense que la page va se tourner d’elle-même, a-t-il lâché hier soir au micro de RMC Sport. Mais si il s’en va, dites-moi qui vous faites venir ? On se rend compte qu’il y a une limite à la politique de Longoria. À faire des paris, tu en gagnes un ou deux et tu impressionnes tout le monde, mais tu en perds 10 dans le même temps. J’ai peur qu’il ne soit plus là à la fin de l’année, et j’ai peur de voir qui va arriver derrière. »

